Ankara'da sahte içki operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da kaçakçılık suçlarına yönelik operasyonda 3 kişi yakalandı.

Ankara'da sahte içki operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle ve Altındağ ilçelerinde merdiven altı etil alkol üretilerek, sahte alkollü içki yapımı için piyasaya sürüleceğini belirledi.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, 3 depoya operasyon düzenledi. Bu adreslerdeki aramalarda 3 bin 930 litre etil alkol ve 275 sahte alkollü içki yapımında kullanılan kit ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Bu kişiler hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" ve ilgili diğer kanunlar uyarınca yasal işlem başlatıldı.

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