Ankara'da sel

Kaynak: İHA
Ankara'da sel

Ankara’da meydana gelen sağanak yağış sonrasında bazı yerlerde sel yaşandığı bilgisi edinildi.

Ankara’da etkili olan sağanak yağış, şehirde hayatı olumsuz yönde etkiledi. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Ankara'nın güney bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı konusunda önceden uyarıda bulunmuştu. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtilmişti.

Beklenen sağanak yağış, Ankara'nın birçok bölgesinde etkisini gösterdi. Yağışlar Pursaklar'da bazı caddelerin sular altında kalmasına neden oldu. Ayrıca Sincan’da bazı köy ve mahallelerde sel meydana geldi. Olumsuz hava şartları, şehirde yaşamı zorlaştırdı.

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