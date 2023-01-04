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Ankara Simitçiler Odası Başkanı simidin yeni fiyatı açıkladı

Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, "Ocak ayının 20-25'i gibi 5 TL'den satılan simit  7'ye satılacak" dedi. TÜİK'in aralık ayı verilerine göre 6 aylık enflasyon rakamı yaklaşık yüzde 16 olarak gerçekleşirken, Ankara'da simide yüzde 40 zam yapılacak. 

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 10:00
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Ankara'da simide rekor zam geliyor

Ankara Simitçiler Odası Başkanı simidin yeni fiyatı açıkladı
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Başkent Ankara'da ekmeğin 5 liraya çıkarılmasının ardından bir zam da simide yapılacak. Bilindiği üzere simide en son ekim ayında bir zam yapılmıştı.
Konuya ilişkin açıklama yapan Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, hammaddeye yüzde 200'ün üzerinde zam geldiğini belirterek fiyat artışının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

10 TL OLMALI

Simidin gerçek fiyatının 10 TL olması gerektiğini belirten Delibaş, “Ekim ayından şu ana kadar hammaddeye gelen zamlar yüzde 200’ün üzerinde. Ekmekte şu anda un sübvansiyonu olduğu için ekmek o yüzden 5 TL. Yoksa ekmek de 8 TL. Simit özel bir üründür. Bunun susamı yağı işçiliği daha fazladır" diye konuştu. 

Delibaş "Simit unlu mamuller her zaman özel ürün olduğu için KDV’si yüksek olduğu için maalesef şu an 7 TL’ye dahi hiçbir esnafın para kazanmadığını söyleyebilirim. Simidin gerçek fiyatının 10 TL olması gerekiyor ki esnaf para kazanabilsin. Ankara’da ocak ayı itibarıyla 7 TL, zam yazılarını yazdık. Büyük bir ihtimalle onaylanacak. Ocak ayının 20-25'i gibi simit 7 TL diyebiliriz. Olmazsa bu sefer esnaf kalmayacak." dedi.

ZAMLARA DİKKAT ÇEKTİ 

ANKA'nın aktardığına göre enerji maliyetleri ve kira zamları nedeniyle esnafın ayakta duramadığını ifade eden Savaş Delibaş, “Geçen ay aldığımız odun şu an yüzde 200 zam yemiş durumda. Geçen yıl ile bu yıl arasında yüzde 300 elektrik ve gaza zam gelmiş. Geçen ekim ayı itibarıyla şu anın arasında sadece yüzde 60 susama zam geldi. Ekim ayında odunun tonunu 1 buçuk milyona alırken şu an 3 buçuk milyon civarında.” şeklinde konuştu.

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