Ankara'da sıra dışı olay. Bina yıkılmayınca koç kestiler

Ankara’da su kanalı yenileme çalışmasının yapıldığı caddede toprak kayması meydana gelmesi sonucu 11 katlı bir binanın açık otoparkı çöktü. Olaya neden olan firma yetkilileri ise kimse zarar görmediği için koç kesti.

KAYNAK: İHA
Ankara'da sıra dışı olay. Bina yıkılmayınca koç kestiler

İHA'nın haberine göre, olay, dün gece saatlerinde Yenimahalle ilçesi Turgut Özal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, özel bir firma 1237. Cadde’nin su kanalını yenilemek için çalışma başlattı.

Çalışma sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu 11 katlı binanın açık otoparkında çökme yaşandı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Olaya neden olan firma yetkilileri ise kimse zarar görmediği için koç kesti.

Olayla ilgili konuşan Muhsin Çelebi, “Gece vakti olmuş, kasıtlı bir durum yok. Malzeme eksikliği varmış. Ondan dolayı çökmüş. Zeminin altı dolgu olduğu için de kayma olmuş” dedi.

aw046907-01.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star 110 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 110 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Gençlerle muhabbet eden Celal Şengör gözyaşlarına hakim olamadı: Atatürk'ün peşinden ayrılmayın
Gençlerle muhabbet eden Celal Şengör gözyaşlarına hakim olamadı: Atatürk'ün peşinden ayrılmayın
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Son Haberler
Avrupa Kupası'nda Türk takımlarına zor gruplar Spor
Avrupa Kupası'nda Türk takımlarına zor gruplar
Rus askeri heyet Erivan'da Karabağ'dan çekilmeyi görüşecek Dünya
Rus askeri heyet Erivan'da Karabağ'dan çekilmeyi görüşecek
Danıştay İBB’yi haklı buldu Gündem
Danıştay İBB’yi haklı buldu
Bergüzar Korel bu kez izin gününden şikayetçi. Tepki yağdı Magazin
Bergüzar Korel bu kez izin gününden şikayetçi. Tepki yağdı
Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Yalı Çapkını 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Magazin
Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Yalı Çapkını 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Elini cebinden çıkar dediği hastanın içeriye giren yakınları doktoru az daha öldürüyorlardı. Yarım saat dövdüler Sağlık
Elini cebinden çıkar dediği hastanın içeriye giren yakınları doktoru az daha öldürüyorlardı. Yarım saat dövdüler
Türk mitolojisinde Busul Han kimdir? Tarih - Mitoloji
Türk mitolojisinde Busul Han kimdir?