Ankara’da sokağa çıplak çıkan çift hayrete düşürdü. Görenler ne yapacağını şaşırdı

Sosyal medya, her an değişen dinamikleriyle dikkat çekerken, bu defa gündemi belirleyen bir çift oldu.

Ankara'da, üzerlerinde hiçbir giysi bulunmadan sokağa çıkan ve tartışmaya başlayan çift, görenleri hayrete düşürdü.

Bu eylemlerinin nedenini henüz açıklamayan çift, şahit olanların cep telefonlarına sarılarak izlemelerine neden oldu.

Ankara'nın Batıkent semtinde inanılmaz sahneler yaşandı. Bir kadın ve bir erkek, tamamen çıplak bir halde sokaklara çıktı.

Ne istedikleri anlaşılamayan ve hararetli bir tartışma içinde olan çift, kimse tarafından çözülemedi.

SOSYAL MEDYADA OLAY KONUSU OLDU

Çiftin sokak ortasında tartışması, yoldan geçenlerin tepkilerine neden oldu.

Bazıları yollarını değiştirirken, bazıları ise gülümseyerek olayı izledi.

Uzaktan durumu fark edenler, yaşanan bu anları videoya kaydetmeyi tercih etti.