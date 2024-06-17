Ankara’da şoke eden olay! 7.kattan düşen kadın hakkında yeni detaylar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ankara’da şoke eden olay! 7.kattan düşen kadın hakkında yeni detaylar

Ankara, Yenimahalle’de yaşanan talihsiz bir olayda, bir kadın evinin penceresini temizlerken dengesini kaybederek 7. kattan düşüp hayatını kaybetti.

Korkunç olay, sabah saatlerinde Susuz Mahallesi’ndeki bir apartmanda gerçekleşti. 58 yaşındaki Mesiha Kahya’nın düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay yerine hızla ulaşan sağlık ve jandarma ekipleri, Kahya’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Kahya’nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı ve Susuz Mezarlığı’nda toprağa verileceği bildirildi. Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

KAPIYI BALTA İLE AÇTILAR

Tek başına yaşayan Kahya’ya çocukları bir süre ulaşamayınca endişelenip eve geldiler. Kapının kilidinde anahtar olduğu için içeri giremeyen çocuklar, kapıyı baltayla açarak içeri girdiklerinde annelerinin cansız bedeniyle karşılaştılar.

BALKONDA TEMİZLİK YAPARKEN DÜŞTÜ

Komşularından Davut Dağ’ın verdiği bilgiye göre, Kahya’nın kızı annesine ulaşamadıklarını söylemiş ve kapıyı açmak için mücadele etmişler. Dağ, Kahya’nın balkonda temizlik yaparken düştüğünü ve olayın ardından jandarma ekiplerinin incelemelerde bulunduğunu belirtti.

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