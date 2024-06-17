Oktay Kaynarca’nın bu sözlerine tepki yağıyor: Ben Türkiyeliyim Türkiye milliyetçisiyim

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Oktay Kaynarca’nın bu sözlerine tepki yağıyor: Ben Türkiyeliyim Türkiye milliyetçisiyim

Oktay Kaynarca’nın katıldığı bir televizyon kanalında “Ben Türkiyeliyim, Türkiye milliyetçisiyim” sözleri büyük tepki çekti.

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, A Para'da yayımlanan 'Biz Bize' programındaki açıklamalarıyla çok konuşuldu.

Kaynarca'nın, “Ben Türkiyeliyim, Türkiye milliyetçisiyim” sosyal medyada büyük tepki çekti.

"TÜRKİYE MİLLİYETÇİSİYİM”

Kaynarca programda “Ben şehir milliyetçiliğini sevmem. Ülke milliyetçiliğini severim. Ben Türkiyeliyim. Türkiye milliyetçisiyim” ifadelerini kullandı.

Kaynarca'nın açıklaması kısa sürede sosyal medyada gündem olurken; "Oktay Kaynarca" ismi de X'e "En Çok Konuşulanlar" listesine girdi.

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