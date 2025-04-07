Ankara’da su dolandırıcılığı alarmı: ASKİ’den vatandaşlara kritik uyarı

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), vatandaşları, "Suyunuzu analiz etmeye geldik. Sonrasında ücretsiz su arıtma cihazı dağıtılacak" şeklinde ifadeler kullanarak evlere girmeye çalışan kişilere karşı uyardı.

"ASKİ'NİN BÖYLE BİR UYGULAMASI YOK"

ASKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Aşık Veysel Parkı çevresinde bazı şahısların bu yöntemle evlere girmeye çalıştığına dair ihbarlar alındığı belirtildi. Açıklamada, "ASKİ'nin böyle bir uygulaması kesinlikle yoktur. Bu art niyetli kişilere itibar edilmemesini ve kişilerin ilgili mercilere şikayet edilmesini önemle rica ederiz" ifadelerine yer verildi.

VATANDAŞLARDAN TEDBİRLİ OLMA ÇAĞRISI

Yetkililer, benzer durumlarla karşılaşan vatandaşların derhal polis veya jandarmaya bilgi vermesi gerektiğini vurguladı. ASKİ, resmi olmayan hiçbir uygulamanın kurumla bağlantısı olmadığını ve vatandaşların resmi kanallardan gelen bilgilere itibar etmesi gerektiğini tekrarladı.