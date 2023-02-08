Sinan Ateş'in katil zanlısı adliyeye sevk edildi

Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Eray Ö, sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesine getirildi.
Zanlı, soruşturmayı yürüten cumhuriyet başsavcıvekiline ifade veriyor.
Ankara'da 30 Aralık'ta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ateş'in katil zanlısı Eray Ö. Yunanistan'a kaçmaya çalışırken 6 Şubat'ta hudut birlikleri tarafından yakalanmış, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince askeri birlikten teslim alınarak Ankara'ya getirilmişti.
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