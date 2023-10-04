Ankara’da şüpheli valiz paniği

Valizin içerisinden kıyafet çıktı. Valizi akli dengesi yerinde olmayan bir kişinin koyduğu iddia edildi.

Şüpheli valiz ihbarı

Ankara’nın Çankaya ilçesi Dikmen Caddesi’nde, Türkiye Büyük Millet Meclisi yakınlarında şüpheli bir valiz ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Yol güvenlik önlemleri nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Valiz kontrollü bir şekilde patlatıldı

Bomba imha ekipleri tarafından şüpheli valiz kontrollü bir şekilde patlatıldı. Patlatılan valizin içerisinden ise kıyafet çıktı. Valizi akli dengesi yerinde olmayan bir kişinin koyduğu iddia edildi.

Emniyetten açıklama

Ankara Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Çankaya Dikmen Pazaryeri çevresinde güvenlik önlemleri alınarak, bomba imha uzmanlarımız tarafından şüpheli paket uygulaması yapılacaktır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerini kullandı. Emniyet, olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.