Ankara’da taksi şoförüne korkunç saldırı: Satırla baş parmağını kopardı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir taksi şoförü, gece yol kenarında yolcu beklediği sırada dehşeti yaşadı.
Saat 03.00 sularında seyir halinde olan bir otomobil taksinin aynasına çarptı. Durum üzerine taksi şoförü, otomobiline çarpan sürücüye korna çaldı.
Otomobilinden elinde satırla inen sürücü ise kendisine korna çalmasına sinirlendiği taksiciye saldırmaya başladı.
DEHŞET ANLARI KAMERADA
Takside yer alan kameraya yansıyan görüntülerde saldırganın, satırla defalarca kez taksiciye saldırdığı görüldü.
Olay sonucunda taksicinin baş parmağı koparken saldırgan ise olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı.
Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.