Ankara’da taksi şoförüne korkunç saldırı: Satırla baş parmağını kopardı

Kaynak: Haber Merkezi
Ankara’da taksi şoförüne korkunç saldırı: Satırla baş parmağını kopardı
Ankara Çankaya’da yolcu bekleyen bir taksi şoförü, başka bir araç sürücüsünün satırlı saldırısına uğradı. Taksicinin baş parmağının koptuğu saldırı anı kameraya yansıdı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir taksi şoförü, gece yol kenarında yolcu beklediği sırada dehşeti yaşadı.

Saat 03.00 sularında seyir halinde olan bir otomobil taksinin aynasına çarptı. Durum üzerine taksi şoförü, otomobiline çarpan sürücüye korna çaldı.

Otomobilinden elinde satırla inen sürücü ise kendisine korna çalmasına sinirlendiği taksiciye saldırmaya başladı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Takside yer alan kameraya yansıyan görüntülerde saldırganın, satırla defalarca kez taksiciye saldırdığı görüldü.

Olay sonucunda taksicinin baş parmağı koparken saldırgan ise olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı.

Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

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