Ankara’da TIR kaygan zeminde hızını alamadı: Tavuk dükkanına girdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ankara’da TIR kaygan zeminde hızını alamadı: Tavuk dükkanına girdi

Ankara'da yağan yağmur nedeniyle TIR kayganlaşan yolda duramadı. Cadde üzerindeki tavuk dükkanının içine girdi.

Ankara Sincan ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan TIR, önüne Hyundai Accent marka aracı da katarak tavuk dükkanına girdi. Kazada dükkanın içerisinde kimsenin olmaması faciayı önlerken, TIR şoförü gözaltına alındı.

3.jpg

Kazayı gören işletmeci, "Telefonla konuşurken üzerime doğru geldiğini gördüm. TIR kaydı, tavukçunun önünde araba vardı, ona çarpıp döndü. Yoksa direkt bizim dükkana giriyordu" dedi.

2-002.jpg

Görgü tanığı bir başka vatandaş, "Burada oturuyordum. Beyaz araç park halindeydi. TIR aniden frene bastı. Kaydı, arabaya geldi vurdu. Eğer araç burada olmasa direkt bu dükkanın içerisine giriyordu" diye konuştu.

ankara.jpg​​​​​​​

Polis ekipleri kayganlaşan yolda sürücülerin dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu.

Son Haberler
Asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte pazarlık masasındaki rakamlar
Asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte pazarlık masasındaki rakamlar
Datça açıklarında deprem (15 Kasım 2024)
Datça açıklarında deprem (15 Kasım 2024)
Dağlık araziye götürdüğü boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etti
Dağlık araziye götürdüğü boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etti
Alanya’da kasım ortasında deniz keyfi
Alanya’da kasım ortasında deniz keyfi
EFT ve FAST işlemlerinde yeni karar! Bankacılık işlemi yapan milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
EFT ve FAST işlemlerinde yeni karar! Bankacılık işlemi yapan milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor