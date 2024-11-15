Ankara’da TIR kaygan zeminde hızını alamadı: Tavuk dükkanına girdi

Ankara Sincan ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan TIR, önüne Hyundai Accent marka aracı da katarak tavuk dükkanına girdi. Kazada dükkanın içerisinde kimsenin olmaması faciayı önlerken, TIR şoförü gözaltına alındı.

Kazayı gören işletmeci, "Telefonla konuşurken üzerime doğru geldiğini gördüm. TIR kaydı, tavukçunun önünde araba vardı, ona çarpıp döndü. Yoksa direkt bizim dükkana giriyordu" dedi.

Görgü tanığı bir başka vatandaş, "Burada oturuyordum. Beyaz araç park halindeydi. TIR aniden frene bastı. Kaydı, arabaya geldi vurdu. Eğer araç burada olmasa direkt bu dükkanın içerisine giriyordu" diye konuştu.

​​​​​​​

Polis ekipleri kayganlaşan yolda sürücülerin dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu.