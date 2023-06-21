Ankara'da toplu taşıma araçları bayramda ücretsiz hizmet verecek

Ankara'da EGO Genel Müdürlüğüne ait toplu taşıma araçları, Kurban Bayramı süresince ücretsiz hizmet verecek.

Ankara'da toplu taşıma araçları bayramda ücretsiz hizmet verecek

EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince alınan karar gereğince vatandaşların, 28 Haziran 2023 Çarşamba günü sabah saat 06.00'dan, 1 Temmuz 2023 Cumartesi günü saat 24.00'e kadar, EGO Genel Müdürlüğünün otobüs, metro, ankaray ve teleferik gibi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilecekleri belirtildi.

Açıklamada, EGO Genel Müdürlüğü otobüsleriyle idari izin günü olan 26 Haziran ve Arife günü olan 27 Haziran'da hafta içi günü çalışma programına, Kurban Bayramı'nın birinci günü olan 28 Haziran 2023 Çarşamba günü pazar çalışma programına, Kurban Bayramı'nın ikinci, üçüncü ve dördüncü gününe denk gelen 29-30 Haziran, 1 Temmuz 2023 tarihlerinde ise cumartesi çalışma programına göre hizmet verileceği ifade edildi.

Ayrıca, Karşıyaka Mezarlığı'nda 4, Sincan-Cimşit Mezarlığı'nda 2 ve Ortaköy Mezarlığı'nda 1 olmak üzere 7 solo EGO otobüsü ile sabah 08.00, akşam 18.00 saatleri arasında Bayram süresince ring hizmeti verileceği kaydedilen açıklamada, otobüslerin güncellenen hareket saatleri ile güzergahlarına EGO CEP'TE mobil uygulamasından ve www.ego.gov.tr internet sitesinden ulaşılabileceği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kuruluşumuz saha denetim sorumluları ile Otobüs Filo Takip ve Raylı Sistem Kontrol Merkezlerince anlık olarak yapılacak gözetimlerde yolcu yoğunluğuna göre, vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için derhal ilave otobüs ve tren servisleri verilecektir. Bu vesileyle, değerli vatandaşlarımızın Mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyor, bayramın, başta ülkemiz olmak üzere tüm insanlığa sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini diliyoruz."

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