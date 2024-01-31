Ankara'da uyuşturucu operasyonu. 2 kilo kokain ele geçirildi

Kaynak: İHA
Ankara'da uyuşturucu operasyonu. 2 kilo kokain ele geçirildi
Ankara’da yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kilo kokain maddesi ele geçirildi.

Operasyondan aktarılan bilgilere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Narkogüç operasyonları çerçevesinde yürütülen ekip çalışmalarında İstanbul'dan Ankara’ya araç ile uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine operasyon başlatıldı.

Araçta bulunan şüpheli şahıslar Kahramankazan ilçesi Akıncılar polis noktasında durduruldu. Durdurulan otomobilde narkotik köpeği ile yapılan aramada 2 kilo 279 gram kokain maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan yakalanan 3 şahıs gözaltına alındı.

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