Ankara'da uyuşturucu ticaretine 13 gözaltı

Ankara'da jandarma tarafından uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonlarda 13 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da uyuşturucu ticaretine 13 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Altındağ, Yenimahalle, Ayaş, Kahramankazan, Sincan ve Çubuk ilçelerinde 'uyuşturucu ticareti veya uyarıcı imal veya ticareti yapma ve sağlama' suçlarına yönelik operasyonlar yapıldı. Operasyonlarda Ö.K., D.Y., B.K., K.T., B.O., V.M.K., B.K., Y.H.A., O.B., N.Ş., E.K., S.C., T.C. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; 2,6 kilogram metamfetamin, 13 adet uyuşturucu içme aparatı, 1 adet hassas terazi, 14,82 kilogram sentetik uyuşturucu hap, 24 adet ecstasy, 132 gram kubar esrar, 65 adet sentetik uyuşturucu hap, 5 gram eroin ve 24 adet kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

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(Kaynak: DHA)

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