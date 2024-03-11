Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Kaynak: İHA
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara Emniyet Müdürlüğü, 12 Mart Salı günü saat 13.30'da düzenlenecek bir program nedeniyle bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, programın bitişine kadar Denizciler Caddesi'nin Anafartalar Caddesi ile Adnan Saygun Caddesi arasında kalan bölümü ve bu caddeye açılan sokakların tamamının çift yönlü, Acıçeşme Sokak, Çatalca Sokak ve Çanakkale Sokağın tamamının çift yönlü, Anafartalar Caddesi'nin Hisar Parkı Caddesi kesişimi ile Denizciler Caddesi kesişimi arasında kalan bölümünün Denizciler Caddesi'ne gidiş istikametinin tek yönlü, Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi'nin Yakut Sokak kesişimi ile Anafartalar Caddesi kesişimi arasında kalan kısmının ise tek yönlü araç trafiğine kapatılacağı belirtildi. Vatandaşların mağdur olmamaları için toplu taşıma araçlarını kullanmaları istendi.

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