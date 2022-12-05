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Ankara'da yol kenarında kadın cesedi bulundu

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yol kenarında kadın cesedi bulundu, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 08:45
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Ankara'da yol kenarında kadın cesedi bulundu

Ankara'da yol kenarında kadın cesedi bulundu
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Ankara Polatlı-Haymana yolu Şeyhali Mahallesi mevkisinde bir kadının yol kenarında hareketsiz yattığını gören yurttaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

DARP İZLERİNE RASTLANDI

İlk incelemede vücudunda darp izlerine rastlanan ve otomobille üzerinden geçilerek öldürüldüğü tahmin edilen kadının, 24 yaşındaki Tülay Güçevin olduğu belirlendi.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Genç kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Polatlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmada C.S.D. (32) ve S.M.S. (28) gözaltına alındı.

Otel İşletmecisi C.S.D'ye ait otomobilin sol ön çamurluğunun hasar gördüğü ve üzerinde kan izleri bulunduğu belirlenirken, alkollü şüphelinin olayı hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın Polatlı İlçe Jandarma Komutanlığı'nca sürdürüldüğü bildirildi.
 

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