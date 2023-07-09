Ankara'da yolcu otobüsü minibüs ile durağa çarptı: 4 yaralı

DHA’nın haberine göre, kaza, öğle saatlerinde Gökçeyurt Mahallesi Ankara-Samsun yolunda meydana geldi. Çorum'dan Ankara yönüne giden 34 KM 7869 plakalı yolcu otobüsü, ışıklı kavşakta plakası belirsiz minibüse, ardından da otobüs durağına çarptı. Kazada otobüsteki 3 kişi ile minibüsteki 1 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazaya şahit olan Mehmet Özkılıç, "Otobüs, kırmızı ışık yanmasına rağmen durmadı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkıp, otobüs durağına girdi. hemen polisi arayıp haber verdim. Yaralıların durumu hafifti. Kırılan camlar sebebiyle yaralanmışlar" dedi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.