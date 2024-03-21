Ankara'da yürüyen merdivenlere sabotaj. ABB "Seçim öncesi kirli eller devrede" diyerek paylaştı

Yürüyen merdiven sabotajlarına yenileri eklenmeye devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Seçimden önce kirli eller devrede" başlığıyla yaptığı paylaşımda, yürüyen merdiven arızalarındaki artış nedeniyle inceleme başlatıldığını aktardı. Açıklamada, "Yürüyen merdivenlerin hiçbir arıza olmadığı hâlde acil durdurma butonuna basılarak durdurulduğu ve vatandaşlarımızın mağdur edildiği tespit edilmiştir" ifadesi yer aldı. Eylemi gerçekleştirenler yasal işlem başlatılacağı da ifade edildi.

Yapılan sabotajlarla yürüyen merdivenler durdurularak vatandaşlar mağdur edilmeye devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla Ankara'nın belirli yerlerinde gerçekleşen yürüyen merdiven arızlarına ilişkin sabotaj görüntülerini paylaştı.

Diyanet ve İvedik alt geçitlerinde gerçekleşen yürüyen merdiven durdurma görüntülerini paylaşan ABB, son birkaç gündür gerçekleşen yürüyen merdiveni arızı sayısında yaşanan ciddi artışın ardından inceleme başlatıldığını aktardı.

'BU ÇABALAR ANKARA HALKINA ZARAR VERMEKTEDİR'

"Seçimden önce kirli eller devrede" başlığıyla yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Yapılan incelemede, yürüyen merdivenlerin hiçbir arıza olmadığı hâlde acil durdurma butonuna basılarak durdurulduğu ve vatandaşlarımızın mağdur edildiği tespit edilmiştir.

Bu tür gayriahlaki davranışların son günlerde artması manidardır. Kirli siyasetin bugüne kadar kimseye fayda sağlamadığı ve bundan sonra da sağlamayacağı ortadadır. Bu çabalar, ABB Başkanı Sn. Mansur Yavaş’a değil, Ankara halkına zarar vermektedir."

Paylaşımın sonunda söz konusu eylemi gerçekleştiren ve teşvik edenler hakkından yasal yollara başvurulacağı belirtildi.