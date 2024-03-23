Mansur Yavaş yanıtladı: Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?

Kaynak: SZC TV
Mansur Yavaş yanıtladı: Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gelecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olup olmayacağına ilişkin soruya yanıt verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, SZC TV’de canlı yayın konuğu oldu.

2028'DE ADAY OLACAK MI?

2028’de yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin konuşan Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

“Şu anda bunu konuşmak mümkün değil ama kendi yorumunu yapmış. ‘Onlar cumhurbaşkanlığı düşündüğü için az hizmet etmiş’ diyorlar. Benim hiç öyle açıklamam olmadı. Ben ‘Altılı Masa karar verirse olur’ demiştim. Seçimlerde cumhurbaşkanlığı yardımcısı sıfatıyla katıldığımız mitinglerde ben sadece 12,5 gün izinli oldum ve o ay maaşımı da almadım.”

İMAMOĞLU İLE REKABET OLACAK MI?

Yavaş, ‘gelecek seçimlerde İmamoğlu-Yavaş rekabeti mi olacak?’ sorusuna da şu şekilde yanıt verdi:

“Şimdiden herhalde gönülleri öyle istiyor. Bizim aramızda rekabet falan olmaz. Görevde olduğum sürece Ankara için son dakikaya kadar çalışmamı yapacağım. Tek amacım güzel bir isim bırakmak Ankara'da.”

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