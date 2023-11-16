Ankara'da zehir tacirlerine operasyon: 3 gözaltı

Ankara’da uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik icra edilen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Ankara'da zehir tacirlerine operasyon: 3 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan 3 şahıs tespit etti.

İki farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerin 3'ü de yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonda çelik kasa ve anfi hoparlör içerisine saklanmış 233 gram kokain, 769 gram metamfetamin, 30 adet sentetik ecza, 2 gram esrar, 1 adet Kaleşnikof tüfek ve tüfeğe ait 2 şarjör, 1 adet tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 12 adet 7.62 milimetre çapında fişek, 78 adet 9.19 milimetre çapında fişek, 3 adet hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 130 lira ele geçirildi.

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