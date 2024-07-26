Ankara’daki asansör faciasında ihmal iddiası. Beren asansörde mahsur kalırken itfaiye eri kahve içti

Düzenleme: Selin Turşak
Ankara’daki asansör faciasında ihmal iddiası. Beren asansörde mahsur kalırken itfaiye eri kahve içti

Ankara'da bozulan asansörde mahsur kalarak asansör boşluğuna düşen ve hayatını kaybeden 13 yaşındaki Beren Su Bolat için ihmal iddiaları gündeme geldi.

Ankara’nın Sincan ilçesinde dün bir sitede meydana gelen olayda, 13 yaşındaki Beren Su Bolat, bir arkadaşıyla birlikte başka bir apartmanda yaşayan arkadaşını ziyaret etmek istedi. Ancak apartmanın asansöründe mahsur kalan Bolat, durumu yakınlarına bildirdi.

Mahsur kalan çocukları kurtarmak için itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi. Asansör 5. ve 6. kat arasında arızalanmıştı. İtfaiye ekipleri, asansörden çocukları çıkarmaya çalışırken Bolat, bilinmeyen bir sebepten dolayı düşerek zemine çakıldı. Diğer çocuk ise kurtarıldı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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İHMAL İDDİALARI GÜNDEME GELDİ

Hayatını kaybettiği belirlenen Bolat’ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Çocukları kurtarmaya gelen üç itfaiye görevlisi hakkında ihmal olabileceği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

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Öte yandan olayın yaşandığı güne ait olan görüntülerde, olay yerine gelen ekibin kahve içtiği iddia edildi.

Bolat'ın asansörün iki katı arasında çıkmaya çalıştığı anlarda, bir görevlinin oldukça rahat tavırları dikkat çekti.

O görüntüler birçok sosyal medya hesabında da paylaşıldı.

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GÖZYAŞLARI İÇİNDE DEFNEDİLDİ

Cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan yakınları tarafından teslim alınan Bolat için Sincan Cimşit Mezarlığı'ndaki Cimşit Camii’nde cenaze namazı kılındı. Törene ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Namazın ardından Bolat’ın cenazesi gözyaşları içinde defnedildi.

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