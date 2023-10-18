Ankara'daki patlamada ihmali bulunduğu iddia edilen tuğgeneral emekliye sevk edildi

Ankara'daki patlamada ihmali bulunduğu söylenen tuğgeneral hakkında emeklilik kararı

Ankara'da 1 Ekim'de İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde PKK'nın gerçekleştirdiği intihar saldırısında yeni bir gelişme yaşandı.

TUĞGENERAL EMEKLİYE SEVK EDİLDİ

Halktvcom.tr'den Seyhan Avşar'ın aktardığına göre, İçişleri Bakanlığı, saldırıda ihmali olduğu gerekçesiyle Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit'i emekliye sevk edilmesine karar verdi.

Bombalı saldırıda kullanılan aracın Kayseri'de gasbedildiğinin ortaya çıkmıştı.

Saldırıyla ilgili soruşturmasını sürdüren bakanlık, aracın gasbedilmesi ve veteriner Mikail Bozağan'ın öldürülmesiyle ilgili süreçte ihmali bulunduğu iddia edilen Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit'i emekliye sevk etti.

ANKARA SALDIRISINDAKİ İHMAL İDDİALARI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara saldırganlarının Kayseri'de bir gün önce uzun namlulu silahlarla bir araca ateş açmaları üzerine 112'ye ihbar olduğunu ancak ihbarda belirtilen plakanın Plaka Tanıma Sistemi'nde ulusal yerine yerele girildiğini söylemişti. Bu yönde bir ihmalin bulunduğunu ifade eden Yerlikaya, geniş açıklama yapacağını vurgulamıştı.