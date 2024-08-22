Ankara'dan Bolu'ya sıçrayan yangının nedenini Vali Şahin açıkladı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler Mahallesi'nde dün henüz bilinmeyen bir nedenle otluk alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, arazöz, tanker ve 2 helikopter sevk edildi. Yangın, Bolu'nun Gerede ilçesinde ormanlık alana sıçrarken, Ankara Valisi Vasip Şahin yangınla ilgili açıklamada bulundu.

Bölgede yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Ankara Valisi Vasip Şahin, “Hemen Bolu sınırımızdaki Şahinler Mahallemizde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle Bolu Gerede Demirler köyü arazisine yayılmış vaziyette. Arkadaşlarımız hızla müdahale ediyorlar. Sayın valimiz burada koordine ediyor. Ekipler kuvvetli bir şekilde burada. Yine 6 helikopter, yeterince iş makinesiyle ve arazözlerle yangına hızlı bir şekilde müdahale ediliyor. Arkadaşlar gerçekten çok gayretle ve fedakarca çalışıyorlar. İnşallah en kısa zamanda yangının önüne geçilir ve ondan sonra da çevrelenip, daha sonra söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor” açıklamasında bulundu.

Bölgede bulunan ağaçların yangına dayanıklı ağaçlar olduğuna dikkati çeken Şahin, “Buradaki yangın daha çok mera ve ot yangını şeklinde. Arazide ağaç türü de meşelik olduğu için meşe de bildiğiniz üzere yangına dayanıklı bir ağaç türü. Dolayısıyla ağaç yangınımız çok fazla olmadı ama yerdeki otlardan kaynaklanan ve rüzgarın da tesiriyle yayılan bir yangın söz konusu. Hem helikopterlerimiz havadan, hem arazözler, itfaiye karadan yine iş makineleriyle çeşitli şeritler açarak karadan yangının söndürülmesi çalışmaları hızla devam ediyor” ifadelerine yer verdi.

"İNSAN HATASINDAN KAYNAKLANDIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Basın mensuplarının yangının çıkış sebebini sorması üzerine ise Şahin, “Şu anda henüz teknik olarak bir şey söylemek mümkün değil ama yine insan elinden, insan hatasından kaynaklandığını düşünüyoruz. Bunların tespiti yapılacak” diye konuştu.

"DEMİRLER KÖYÜNDE 65 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ"

Bolu Valisi Erkan Kılıç ise, yangının sıçradığı Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Demirler köyünde önlemlerin alındığını belirterek, “Demirler köyünde 65 kişi tahliye edildi. Onlar güvenli bölgeye alındı. Sayın valimizin de ifade ettiği gibi yangına hızlı bir müdahale oldu. Demirler köyünde evlere birkaç metre kalmıştı. Yani o esnada bizim yangın söndürme ekibimiz, AFAD, itfaiye araçları, işte bunun dışında orman görevlileri evlere sıçramasını önledi ve akabinde hemen güvenlik görevleriyle beraber o noktadaki biz vatandaşlarımızı bölgeden uzaklaştırdık, tahliye ettik” dedi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Bolu Valiliği, gece yaptığı paylaşımda, "Gerede orman yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Gerede ilçesi Demirler köyü mevkiinde devam eden yangın bölgesinde; 4 Helikopter 23 Arazöz 158 araç/iş makinası 561 personel ile yangın söndürme çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangın nedeniyle Demirler ve Kavacık köylerinden başta yaşlılar, kadınlar, çocuklar ve engelliler olmak üzere 123 vatandaşımız tedbir amaçlı güvenli bölgelere tahliye edilmiştir. Yangında herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır" açıklamasında bulundu.

MSB'den yapılan açıklamada da "Afyon, İzmir ve Ankara’da çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek olmak için Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait;

▪️ 3 helikopter ile Afyon’un Sandıklı ilçesinde,

▪️ 2 helikopter ile İzmir’in Menderes ilçesinde,

▪️ 2 helikopter ile Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde olmak üzere toplam 7 helikopter görevlendirildi" denildi.