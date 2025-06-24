Ankara'dan İsrail-İran ateşkesine ilişkin açıklama

Gece saatlerinde İsrail ve İran'ın ateşkes anlaşması sağladığına dair ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı açıklama üzerine ihlal tartışmaları gündeme oturdu. İsrail tarafı, İran'ın füze fırlatarak ateşkesi ihlal ettiğini iddia etti.

İran resmi kanallardan yaptığı açıklamada ise ateşkes sonrası herhangi bir saldırıda bulunmadığını ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı, gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

"AÇIKLAMALARI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Açıklamada, iki ülke arasındaki ateşkese ilişkin haberlerinin memnuniyetle karşılandığı kaydedildi. Devamında ise, "Bununla beraber, ateşkesin ihlal edildiğine yönelik açıklamaları yakından takip ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:

"İsrail ile İran arasında ateşkes sağlanması konusunda mutabakata varıldığına dair haberleri memnuniyetle karşılıyoruz.

Bununla beraber, ateşkesin ihlal edildiğine yönelik açıklamaları yakından takip ediyoruz.

Tarafları önümüzdeki kritik zaman diliminde ateşkese tam anlamıyla riayet etmeye davet ediyoruz.

Orta Doğu'nun barış ve istikrara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu bu dönemde kapsamlı ve kalıcı bir çözüme dönük adımların kararlılıkla atılması gerekmektedir. Bu çerçevede, diyalog ve diplomasi kanallarının açık tutulmasının hayati önem taşıdığına inanıyoruz.

Yaşanan süreç, Orta Doğu'daki pek çok sorunun temelinde yer alan Filistin meselesinin bir an evvel çözülmesi gerektiğini de bir kez daha göstermiştir.

Türkiye, bölgede barışın sağlanması yönündeki her türlü çabayı desteklemeye ve yapıcı katkı sağlamaya hazırdır."

Ateşkes ilan edilmişti! İsrail ve İran'dan karşılıklı misilleme