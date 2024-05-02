Ankara’dan ‘son dakika’ asgari ücretliye zam haberi geldi

Ünlü ekonomist Dr. Şeref Oğuz, Başkent kulislerinde asgari ücretle ilgili çok önemli kulis bilgilerini ekonomim.com'da yazdı.

Asgari ücretin Türk-İş'in dün açıkladığı açlık sınırının altına düştüğünü vurgulayan Oğuz, "Artış yapmak zorundalar" ifadelerini kullandı.

Asgari ücrete zam yapılmayacağı yönündeki açıklamaları değerlendiren Oğuz şöyle yazdı:

“ŞİMŞEK KARŞI, SON SÖZÜ ERDOĞAN SÖYLEYECEK”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek buna şiddetle karşı olmakla birlikte, son sözü yine Cumhurbaşkanı söyleyecek. Asgari ücret Mehmet Şimşek'in ve diğer bakanların kapsama alanı dışındadır.

“ÖZEL SEKTÖR FİNANSE ETSİN”

Bu iş tamamen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uhdesindedir. Bu arada memurun kat sayısını artırmak yerine, asgari ücreti artırarak toplumu rahatlatma külfetinin maliyetini de özel sektöre yüklemiş olacaksın. 'Özel sektör bunu finanse etsin' görüşü hakim.

“MASADA 4-5 ÇALIŞMA VAR”

Hükümetin masasında asgari ücretle ilgili 4-5 ayrı çalışma bulunduğuna dikkat çeken Dr. Şeref Oğuz şunları söyledi:

"Asgari ücrette artışı üçüncü çeyrekte bekliyorum. Eylül ayına bırakabilir. Şu hesapların yapıldığı yönünde kulis bilgilerine ulaştım; baz etkisiyle birlikte enflasyon 20-22 puan düşecek ve ondan sonra asgari ücrette düzenleme yapacaklar.

Bu işvereni de rahatlatacak, aynı zamanda da kendileri 'Bakın asgari ücrete zam yaptık' diyebilecekler. Masada 4-5 çalışma var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçenek oluşturuyorlar."