Ankaragücü Süper Lig'e merhaba dedi

MKE Ankaragücü, ligde 5. haftada deplasmanda Sivasspor'u 3-1 mağlup etti ve bu sezon ilk galibiyetini elde etti.

Ankaragücü Süper Lig'e merhaba dedi

Süper Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü, Sivasspor deplasmanına konuk oldu. Başkent temsilcisi mücadeleyi 3-1'lik skorla kazandı.
Karşılaşmada MKE Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Olimpiu Morutan, 66. dakikada Tolga Ciğerci ve 90+5. dakikada Renaldo Cephas attı. Sivasspor'un tek golü 18. dakikada Samu Saiz'dan geldi.
Sivasspor'da Clinton N'Jie 59. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından MKE Ankaragücü, bu sezon ilk galibiyetini aldı ve 5 puana yükseldi. Sivasspor ise 5 puanda kaldı.
MKE Ankaragücü, ligde gelecek hafta sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Sivasspor, Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek.

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