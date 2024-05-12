Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücü nisanda önceki aya kıyasla yaklaşık 1,3 gigavat artışla rekor tazeledi.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, ülkenin güneş enerjisi kurulu gücü nisan sonunda önceki aya oranla 1,3 gigavat artarak 13,9 gigavata yükseldi. Buna bağlı olarak, Türkiye'de güneş enerjisi kurulu gücünde bir ayda rekor kapasite artışı yaşandı.

Türkiye, enerji alanında dışa bağımlılığını azaltma ve net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda yenilenebilir enerji kaynaklarına son dönemlerde ağırlık vererek bu yöndeki çalışmalarını hızlandırdı.

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Genel Sekreteri Hakan Erkan, Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'ndeki değişikliğin ilgili artışta önemli rol oynadığını belirtti.

Önceki yönetmelik kapsamında lisanssız elektrik üretim tesisleriyle tüketim tesislerinin aynı dağıtım lisansı bölgesinde bulunması gerekirken bu kısıtlamanın kaldırıldığını hatırlatan Erkan, ilgili tesislere, üretim fazlasını satma imkanı tanındığını belirtti.

Tesislerin kurulu gücünün iki katı kadar kurulum yapabildiği bilgisini de aktaran Erkan, "Bu düzenleme ile kurulumlar hızlandı. 100 ila 500 megavat hatta daha büyük güçlerde lisanssız santral kurulum hakları verildi. Bu artışın lisanssız santrallerin devreye girmesiyle görüldüğünü düşünüyoruz." İfadelerini kullandı.

Erkan, Avrupa Birliğinin "Yeşil Mutabakat" programıyla Türkiye'nin sanayi sektörünün de üretim sağlarken, karbon salımı yapmayarak veya nötrleyerek faaliyette olmayı amaçladığını ihracat yapan firmaların gereksinimi olan elektriği yenilenebilir kaynaklar tarafından karşılamak için çalışıldığını belirtti.

Türkiye son dönemdeler yatırımların net sıfır projesine uygun şekilde yapıyor. 2050 yılına kadar karbon sıfır hedefine ulaşmak için çalışmalar yapan Türkiye yenilenebilir kaynaklarını tercih ederek bu yöndeki yatırımlarını artırarak hedefine daha kısa sürede ulaşmayı amaçlıyor.