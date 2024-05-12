Sarıyer’de otomobilin hava yastığı bölmesinde uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: DHA
Sarıyer’de otomobilin hava yastığı bölmesinde uyuşturucu ele geçirildi
Sarıyer’de TEM Otoyolunda park halinde duran otomobilde arama gerçekleştiren polis ekipleri, aracın hava yastığı bölmesine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirdi. Otomobilin sürücüsü polis merkezindeki işlemlerinden sonra çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

8 Mayıs Çarşamba günü TEM Otoyolu'nda yaşanan olayda, yol kenarına park edilmiş haldeki bir otomobilden şüphe eden polis ekipleri araçta arama yaptı.

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Gerçekleştirilen aramada ekipler, otomobilin hava yastığı bölmesine uyuşturucu saklandığını belirledi. Polis ekipleri, otomobilin hava yastığı bölmesinde satışa hazır yaklaşık 100 gram uyuşturucu madde buldu.

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Aramalar sonrası uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 33 bin 100 lira nakit para da ele geçirildi. Polis otomobil sürücüsü H. S.’yi olay yerinde gözaltına aldı. H.S. polis merkezindeki işlemlerinden sonra çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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