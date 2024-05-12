Bağcılar'da silahlı saldırı. 1 ölü 1 yaralı

Çınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Furkan Torun işten çıktıktan sonra Ebubekir Caddesi'nde arkadaşıyla buluştu. Kısa bir süre sonra otomobille caddeye giren şüpheli kişiler Furkan Torun ve arkadaşlarının olduğu noktaya silah çekerek ateş etti.

Kimlik bilgileri tespit edilemeyen şüpheli kişilerin silahlı saldırısında Furkan Torun ve arkadaşı Bayram K. kanlar içinde kaldı. Kurşun seslerini duyan bölgedeki vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gerçekleştirilen saldırıda ağır yaralanan Furkan Torun ve arkadaşı Bayram K. olay yerindeki ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Baydarlı Belediye Başkanı Mustafa Asker'in yeğeni olduğu belirtilen Furkan Torun (26) hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bayram K.'nın tedavisinin ise devam ettiği belirtildi.