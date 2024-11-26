Ankaralı Turgut 19 gündür entübeydi! Kızı paylaşıp isyan etti

Ankaralı Turgut olarak bilinen ünlü şarkıcı Turgut Karataş, bir süredir kanserle mücadele ediyor. Öldüğü yönünde haberler çıkan Karataş'ın sağlık durumu kötüye gitmişti. Daha sonra Ankaralı Turgut’un entübe edildiği ortaya çıkmıştı.

“GÖZLERİNİ AÇIP KAPATABİLİYOR”

Ankaralı Turgut'un menajeri Murat Boran, "İlk entübe edildiği gibi değil. Entübe olduğundan beri ilk defa gözlerini kırptı. Gözlerini açıp kapatabiliyor. Bizi duyuyor, algılıyor. Nefes alıp vermesini tam anlamıyla toparlayamadı. Makine desteği var" ifadelerini kullanmıştı.

Maddi zorluklar nedeniyle akıllı ilaç tedavisine başlayamamıştı! Ankaralı Turgut'tan haber var!

ÇOCUKLARINI EVLATLIKTAN REDDETMİŞTİ!

Maddi sıkıntısı yüzünden akıllı ilaç tedavisine başlayamayan Ankaralı Turgut, kızı Eylem’in evine taşınmıştı. Ünlü isimin tedavi masrafları için ise yardım toplanmıştı.

Öldüğü söylenmişti... Ankaralı Turgut'un kızı babası için dua istedi

Ünlü türkücü çocuklarına isyan etti. "27 senedir benim param ile geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz!" diyerek çocuklarını evlatlıktan reddettiğini söylemişti.

SAĞLIK DURUMU KÖTÜLEŞTİ KIZI İSYAN ETTİ!

Ankaralı Turgut'un durumuyla ilgili paylaşımlar yapan kızı Eylem Boran, ünlü türkücünün diğer çocuklarının babasının parasını istediğini söylemişti.

Boran, sosyal medya hesabında yaptığı "Seni bu hale koyan evlatların senden bin beter olsun. Ne olur uyan babam. Çıldıracağım uyan" paylaşımıyla yürek burktu.

19 gündür babasının sesini duymadığını söyleyen Boran bir diğer paylaşımında "19 gün oldu yokluğun, 19 gün oldu sana dokunmayalı" dedi.