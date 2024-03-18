Ankaralılar dikkat. Yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Kaynak: İHA
Ankaralılar dikkat. Yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara Emniyet Müdürlüğü, 19 Mart Salı günü bazı yolların trafiğe kapatılacağını bildirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 19 Mart tarihinde düzenlenecek bir program nedeniyle saat 11.00’den itibaren bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Emniyet tarafından yapılan açıklamaya göre, Sağduyu Caddesi’nin Samsun Yolu (19 Mayıs Bulvarı) ile 1755'nci Sokak arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamının çift yönlü; Sağduyu Caddesi’nden Samsun Yolu’na bağlanan varyant ile Samsun Yolu’ndan Sağduyu Caddesi’ne bağlanan yan varyantların tamamı (alt geçit hariç) araç trafiğine kapatılacak.

Vatandaşların mağdur olmamaları için toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri istendi.

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