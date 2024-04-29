Ankara'nın amblemi değişiyor mu? Belediye açıklama yaptı

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından belediyenin resmi ambleminin değişimiyle ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, 31 Mart Yerel Seçimleri’nden sonnra sosyal medyadan ve 153 çağrı merkezinden yurttaşların amblem değişimi için yoğun başvuru yaptıkları bildirildi.

AMBLEM DEĞİŞİMİ ANKARA HALKINA BIRAKILACAK

Belediye Meclisi tarafından tanıtıcı amblem belirlenmesinde salt çoğunluk, mevcut amblemin değiştirilmesinde ise 3’te 2 çoğunluk arandı ifade edilen araştırmada, ABB Meclisi'nde CHP Grubunun 3'te 2 çoğunluğunu sağlayamadığını ve tek başına amblem değiştirme kararı alamadığını, bu sebeple yönetimin, ABB Meclisindeki siyasi parti gruplarına yeni bir amblem belirlenmesi konusundaki kararın bir yarışmayla Ankara halkına bırakılması teklifinde bulunacağını ifade etti.

MEVCUT AMBLEMİ MELİH GÖKÇEK BELİRLEMİŞTİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin önceki başkanı AKP’li Melih Gökçek’in 2011 yılında belirlediği mevcut amblemde, Atakule’ye eklenmiş iki minare ile hilâl ve beş yıldız bulunuyor. Hilalin üst tarafında da Ankara Kalesi figürleri yer alıyor. Amblem, kullanıma girdiği dönemde Ankara 3. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilerek üzerinde çok küçük değişiklikler yapılmasıyla beraber yeniden Büyükşehir Belediye Meclisi’nden geçmesiyle gündeme gelmişti.