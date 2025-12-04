Terör örgütü PKK'nın Suriye'de kurduğu parti PYD'nin (YPG'nin siyasi kolu) önde gelenlerinden Salih Müslim, Suriye ile entegrasyon sürecine ilişkin konuştu. Müslim, 10 Mart mutabakatı görüşmelerinin tıkandığını söyledi, Türkiye'yi "el altından iş" yürütmekle suçladı.

'DEMOKRASİ YOKSA ENTEGRASYON YOK'

Ankara ve Şam’ın iş birliğine değinen Müslim, "10 Mart Mutabakatı görüşmelerin tıkandığını" söyledi. Müslim ardından terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın komisyon görüşmesine gönderme yaptı, "Demokrasi yoksa entegrasyon da yok" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonu heyetinin Öcalan'ı İmralı'da ziyareti sırasında Rojava üzerine yapılan değerlendirmelere de değinen Müslim, Öcalan'ın "Tüm Suriye’yi, tüm Kürtleri feda ediyoruz" demesinin beklendiğini iddia etti. Müslim şöyle devam etti:

"Diyor ki, ‘Orada demokratik bir sistem olacak ki entegrasyon olsun. Demokratik sistem olmazsa Suriye’de entegrasyon olmaz.’ Demokratik sistemin inşası Türkiye’ye de etki edecek. Yine demokrasi üzerine duruyor. Demokrasi yoksa entegrasyon da yok. Biz de demokrasiyi savunuyoruz ama kafa demokrasi kafası değilse o zaman entegrasyon da zor."

Mezopotamya Ajansı'na göre ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed El-Şara arasında Beyaz Saray'daki görüşmelerin ardından duyurulan terör örgütü SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonu ve İsrail ile güvenlik anlaşması yönünde ilerleme sağlandığı haberlerine karşın Müslim, sürecin fiilen ilerlemediğini belirtti:

“Sözlü olarak birkaç konuda anlaştık. Görünen o ki, yumuşama olduğunu gösterip Amerika'ya gidip ‘Bakın, biz Özerk Yönetim'le görüşüyoruz, görüşüp sorunları çözüyoruz’ demek içindi. Gerçekten de Amerika da sorunlar çözülsün istiyor, onların da planı var. Hakan Fidan’ı da oraya götürdüler, o da ‘10 Mart Anlaşması yerine gelmeli’ dedi, konuşmaları yumuşaktı. Ama ondan sonra oradaki sözler orada kaldı, hiçbir adım atılmadı."

'TÜRKİYE EL ALTINDAN İŞ YÜRÜTÜYOR'

“Türkiye el altından işler yürütüyor" diyen Müslim, "Özerk Yönetim sınırlarında bazı gruplar çatışma çıkarmaya çalışıyor. Deyrezor, Şeyh Maksud ve Eşrefiye’de gerginlik yaratıyorlar. Bu gruplar Türkiye’den destek alıyor. Gözüküyor ki Türkiye farklı adım atıyor, engel çıkarmak istiyor” ifadelerini kullandı.

Müslim, Türkiye içinde bulunan bazı grupların Suriye'deki sorunları kendileri için kullandıklarına dikkat çekti:

"Türkiye içinde sürecin yürümesini istemeyenler var. Gördüğümüz kadarıyla şu anda süreç şahıslar üzerinden gidiyor. Biri Şara, biri de Şeybani bunlar dışarıdan ilişkililer, o yüzden çok çözüm istemiyorlar."

Müslim, 10 Mart Anlaşması’nın amacının Alevi ve Dürzi halklarını korumak olduğunu hatırlattı: “Anlaşma, Alevi katliamı varken yapıldı. Alevi katliamı dursun diye bu anlaşma oldu. 1. ve 2. Maddeler tüm Suriye’deki etnik gruplar içindi. Dürzi var, Alevi var. Ama hükümet tek güç istiyor, herkes üzerinde hüküm sürsün istiyor. Bugün Alevilere ve Dürzilere yapılanlar bunun sonucudur. Hükümet bugüne kadar Kürt meselesi de dahil düşmanlığı devam ettirmek istiyor. Bu Suriye’nin geleceği için iyi değil.”

10 MART MUTABAKATI NEDİR

Suriye'de Şam yönetimiyle ülkenin kuzeydoğu bölgelerini kontrol eden SDG mart ayında anlaşmaya varmıştı. Suriye Cumhurbaşkanı Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ve SDG lideri Mazlum Abdi, sekiz maddelik anlaşmayı 10 Mart'ta imzalamıştı.

Anlaşma, Suriye'deki tüm etnik ve dini azınlıkların haklarını güvence altına alıyor, SDG kontrolündeki bölge ve altyapıların Şam'a bağlanmasını ve SDG'nin Suriye Ordusu'na entegre edilmesini öngörüyordü.

Şam yönetimi ve SDG'nin her maddenin uygulanması için ayrı komiteler kurması ve bunların yıl sonuna kadar hayata geçirilmesi planlanıyordu.