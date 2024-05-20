Ankara'ya giden İstanbullu'nun şaşkınlığı güldürdü: "İnanılmaz bir his metroda oturabilmek"

Sena Özkan
Ankara'ya giden İstanbullu'nun şaşkınlığı güldürdü: "İnanılmaz bir his metroda oturabilmek"
Ankara'ya giden İstanbullu bir genç, boş metro görünce şaşkınlığını sosyal medyada paylaştı. Genç, "Ankaralılar oturabiliyor. Bomboş şu anda tren. Şaka gibiydi, 4-5 durak oturabildim. İnanılmaz bir hismiş metroda böyle oturabilmek. Ankaralılar çok şanslı" diyerek izleyenleri güldürdü.

İstanbul'dan Ankara'ya giden bir genç, Ankara metrosunda yaşadığı deneyimi sosyal medyada paylaştı ve kısa sürede viral oldu. Metronun boş olduğunu gören genç, İstanbul’daki yoğunluğa alışkın olduğu için şaşkınlığını gizleyemedi. Metroya bindiğinde boş koltuklar bulabilen genç, bu durumu tatil dönemine bağladı ama tatil de değildi. Görevliye neden boş olduğunu soran genç, genelde bu şekilde olduğu cevabını aldı.

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Sosyal medyada paylaştığı videoda genç, "Ankaralılar oturabiliyor. Bomboş şu anda tren. Şaka gibiydi, 4-5 durak oturabildim. İnanılmaz bir hismiş metroda böyle oturabilmek. Ankaralılar çok şanslı" ifadelerini kullandı. Genç, boş metro vagonlarında oturmanın kendisi için sıra dışı bir deneyim olduğunu belirtti.

İstanbullu gencin bu paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü ve birçok kullanıcıyı gülümsetti. Birçok kişi, İstanbul ve Ankara'daki toplu taşıma farklarına dair esprili yorumlar yaptı. Ankara'da yaşayanlar, metronun genellikle rahat ve boş olduğunu belirterek, İstanbul’daki yoğunluktan dolayı şanslı olduklarını kabul etti.

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Gencin yaşadığı bu şaşkınlık ve keyifli anlar, İstanbul ve Ankara'nın toplu taşıma yoğunlukları arasındaki farkı mizahi bir şekilde gözler önüne serdi.

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