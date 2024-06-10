Ankara'yı ayağa kaldıran uyuz köpekler alarmı. Tüm birimler teyakkuza geçti

Başken Ankara'ya il dışından uyuz köpeklerin getirildiği ve şehre salındığı iddia edilmişti. Olayın medyada yansıması üzerine Ankara Valiliği sosyal medya hesabından açıklama yaparak hastalık taşıyan köpeklerin kente getirildiğine ilişkin iddiaların ihbar olarak kabul edildiğini ve Valilik tarafınan, Kolluk Kuvvetleri ve Tarım İl Müdürlüğü başta olmak üzere tüm birimlerin teyakkuza geçirildiğini duyurdu.

Valilik ayrıca vatandaşların sağlığına ve diğer canlıların hayat hakkına yönelik her türlü hareket ve uygulamalarla sonuna kadar mücadele etmekte kararlı olduklarını ifade etti.

'YERLERİ TESPİT EDİLEN KÖPEKLER KARANTİNAYA ALINDI'

Ankara Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı ikinic bir paylaşımda ise, Ankara'ya getirilen hastalıklı köpekler konusuyla ilgili Emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde bulundukları yer tespit edilen hayvanların, veteriner hekimlerimizin gözetiminde karantinaya alındığı duyuruldu.

Söz konusu hayvanları ilimize yönlendiren ve getiren kişilerin yakalanarak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda gözaltına alındığı ve haklarında yasal işlemlere başlandığı kaydedildi.