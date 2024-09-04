'Ankara'yı parsel parsel sattı' denilen Gökçek gözünü çiftçinin telefonuna ve traktörüne dikti

Türkiye'de tarım üreticileri, maliyet artışları ve düşük fiyatlar nedeniyle ülke genelinde giderek yayılan eylemler gerçekleştiriyor.

Kan ağlayan çiftçi; mazot, gübre ve ilaç gibi tarımsal girdi maliyetlerinin çok yükselmesine rağmen, ürünlerinin fiyatı bu maliyetleri karşılayacak düzeyde olmaması sebebiyle ülke genelinde eylemler gösteriyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Gökçek'in hedefinde bu kez ürünleri tarımsal girdi maliyetlerini kurtarmadığı için eylem gerçekleştirilen çiftçiler vardı.

GÖKÇEK GÖZÜNÜ ÇİFTÇİNİN TRAKTÖRÜNE DİKTİ

"Ankara'yı parsel parsel sattı" iddialarına cevap veremeyen Melih Gökçek gözünü çiftçinin telefon ve traktörüne dikti. Gökçek, çiftçilerin eylemine tepki gösterdi.

Eylem yapan çiftçilerin olduğu bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Gökçek şu ifadeleri kullandı:

Erdoğan’dan sonra her şey değişti. 100 bin liralık telefonla açız diye twit atılıyor.

3 milyonluk traktörle ürünümüz para etmiyor eylemi yapılıyor Reis bunlara 10 gömlek fazla geldi vesselam.

Erdoğan’dan sonra herşey değişti

100 bin liralık telefonla açız diye twit atılıyor

3 milyonluk traktörle ürünümüz para etmiyor eylemi yapılıyor Reis bunlara 10 gömlek fazla geldi vesselam.

pic.twitter.com/bW8uCwE07T — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) September 4, 2024

"ANKARA'YI PARSEL PARSEL SATTI" İDDİALARINA YANIT VEREMEMİŞTİ

Bülent Arınç kendisini cemaat ile işbirliği yapmakla suçlayan Melih Gökçek'e tepki göstermiş ve "Gökçek bu yapıya Ankara’yı parsel parsel satmıştır. Zengin işadamlarına okul yaptırmıştır. Yurt yerleri sağlamıştır" açıklamasında bulunmuştu. Gökçek, Bülent Arınç'ın bu iddiaları yanıt verememişti.