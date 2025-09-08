Ankara’yı sağanak vurdu: Caddeler sular altında! Araçlar mahsur

Düzenleme: Kaynak: AA

Ankara’da gök gürültülü sağanak su birikintilerine ve trafik sorunlarına neden oldu. Gölbaşı’nda istinat duvarı çöktü, Dikmen Vadisi’nde araçlar selde mahsur kaldı. ASKİ, kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Öğle saatlerinde başlayan ve zamanla etkisini artıran gök gürültülü sağanak kentte günlük yaşamı etkiledi.

Başkentte yağış nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşlar, otobüs durakları ve kapalı alanlara sığındı.

Bazı bölgelerde etkisini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Belediye ekipleri cadde sularının tahliye edilmesi için çalışma başlattı, trafik ekipleri ise araç sürücülerini uyardı.

GÖLBAŞI'NDA İSTİNAT DUVARI YIKILDI

Yağış nedeniyle Gölbaşı ilçesindeki Seğmenler Mahallesi 978. Sokak'ta bulunan bir binanın istinat duvarı yıkıldı.

Çankaya ilçesine bağlı Dikmen Vadisi'nde ise dere suyunun taşması sonucu bir otomobil ve bir minibüs selde mahsur kaldı.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri, araçların dere yatağından çıkarılması için çalışmalara devam ediyor.

