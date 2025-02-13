Ankara’yı sarsan olayın yankıları sürüyor... "MHP ve DEM birleşebilir"

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırkan, geçirdiği rahatsızlık sebebiyle bir süredir tedavi gören Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi arayarak geçmiş olsun dileklerini iletirken, “Türkiye'nin size ihtiyacı var" sözlerinde bulundu. Sosyal medyadan ise tepkiler ardı ardına geldi. Bazı kullanıcılar "‘Vay be dünkü düşmanlar bugün kardeş olmuşlar' 'MHP ve DEM birleşebilir'” ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi.

KALP KAPAKÇIĞI DEĞİŞDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘Öcalan meclise gelip terörü lağvetsin’ çıkışıyla yeni bir süreci başlatmıştı. DEM heyetini İmralı’da görüşmesine de vesile olan Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde kalp kapakçığı değiştirilmesi için ameliyat olmuştu.

BAKIRHAN: TÜRKİYE'NİN SİZE İHTİYACI VAR

Bahçeli’nin rahatsızlıktan ötürü dün Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, telefon görüşmesinde Bahçeli'nin sağlık durumunu sordu ve "Barış ve kardeşlik çalışmaları konusunda Türkiye'nin size ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ “TBMM'DE TERÖRİST İSTEMİYORUZ” DEMİŞTİ

Bir zamanlar MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP(şu anki DEM Parti) için “Bu ülkenin başına gelmiş en büyük kötülük siz ve yürüttüğünüz siyasettir. TBMM'de terörist istemiyoruz.” demişti.

“VAY BE DÜNKÜ DÜŞMANLAR BUGÜN KARDEŞ OLMUŞLAR”

Bakırhan’ın sözlerine ise sosyal medya üzerinden sert tepkiler geldi. Bazı kullanıcılar, “‘İki cihan bir araya gelse, bir Dem’in Dem’linin mhp den medet umacağı akla hayale gelmezdi, ama oldu işte’, ‘Körler sağırlar birbirini ağırlar...’, ‘Şunu CHP'ye deseydi medyanın tamamı CHP'ye saldırırdı. Yazık!’, ‘MHP ve DEM birleşebilir’ ve ‘Vay be dünkü düşmanlar bugün kardeş olmuşlar , olan ŞEHİT ÇOCUKLARIMIZA oldu desenize YAZIK YAZIK ÜLKEME ve MİLLETİME’” sert tepkilerini yazıya döktü.

BAHÇELİ’YE NE OLMUŞTU?

MHP lideri Bahçeli, geçen hafta bir operasyon geçirmişti. 10 yıl önce değiştirilen kalp kapakçığındaki dejenerasyon bulguları üzerine mevcut kalp kapakçığı değiştirilen Bahçeli'nin operasyonu iyi geçmişti. MHP'den yapılan açıklamada, "Odasında dinleniyor. Kısa zamanda günlük yaşantısına dönecek" denilmişti.