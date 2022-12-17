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Ankara'yı sis bastı kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Ankaralılara sis sürprizi. Ankara'da gece boyunca etkili olan sis şehri bembeyaz bir örtüyle kapladı. Ortaya da kartpostallık görüntüler çıktı.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 15:25
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Ankara'yı sis bastı kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Ankara'yı sis bastı kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
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Ankara'nın birçok bölgesinde gece boyu etkili olan ve görüş açısında olumsuzluklara neden olan yoğun sis tabakası, aynı zamanda seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.


Ankara’da düşük hava sıcaklığı nedeniyle gece boyunca yoğun sis etkili oldu.

Sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 50 metreye kadar düştü.

Yüksek kesimlerde etkisini daha çok gösteren ve şehrin belli bölümlerini adeta battaniye gibi örten sis bulutları, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Gökdelenlerin sis bulutlarıyla birleştiği sis manzarası ise dron ile havadan görüntülendi.

Yüksek kesimlerde etkisini daha çok gösteren ve şehrin belli bölümlerini adeta battaniye gibi örten sis bulutları, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

 

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