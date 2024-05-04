Hüseyin Balyalı hayatını kaybetti. TBMM 19. dönem milletvekiliydi

Kaynak: AA
Hüseyin Balyalı hayatını kaybetti. TBMM 19. dönem milletvekiliydi
TBMM’de 19. Dönem Doğru Yol Partisi Balıkesir Milletvekili Balyalı Hüseyin Balyalı yaşamını yitirdi.-

Balıkesir Bandırma’da yaşayan 82 yaşındaki Hüseyin Balyalı bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Balyalı, evinde fenalaşarak yaşamını yitirdi. Balyalı TBMM 19. Dönem Doğru Yol Partisi’nden ) bir dönem Balıkesir Milletvekilliği yaptı.

Balyalı’nın cenaze namazı Pazartesi günü öğle vakitlerinde Haydar Çavuş Camisi'nde kılınacak.

Cenaze namazının ardından Balyalı memleketi Gönen ilçesine bağlı kırsal Bayramiç Mahallesi'nde toprağa verilecek.

HÜSEYİN BALYALI KİMDİR?

Hüseyin Balyalı 1942 yılında Balıkesir Gönen’de doğdu. Balyalı, 1967'de Eskişehir İktisadi ve İdari Bilimler Akademisinden mezun oldu.

Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörlüğünde de çalışan Balyalı, Maliye Bakanlığı Müşavirliği görevlerinde de bulundu.

Evli ve 3 çocuk babası olan Balyalı 1991-1995 yıllarında Balıkesir Milletvekili olarak görev yaptı.

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