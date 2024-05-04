Takla atan araçtan sağ çıktı

Kaynak: İHA
Takla atan araçtan sağ çıktı
Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında takla atan aracın içindeki sürücü yaralı olarak kurtarıldı.

Erzincan'da, Mengüceli Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil takla attı ve sürücü araç içinde sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sürücü kurtarıldı.

Kazada, Sedat S. yönetimindeki 24 DP 655 plakalı otomobil, aydınlatma direğine çarparak takla attı. Sürücü araç içinde sıkıştıktan sonra, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda araçtan çıkarılan ve ağır yaralanan sürücü, ambulansla Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sedat S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

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