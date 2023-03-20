Ankastre kökü İtalyanca olan ve bir oyuğa yerleştirilen, entegre edilen, sabitlenen anlamlarına gelen bir kelimedir. Tıpkı kelime anlamında anlatıldığı gibi ankastre setler mutfaktaki alanlara yerleştirilip sabitlenen beyaz eşya ürünleridir. Ankastre setlerin içerisine davlumbaz, ocak, fırın, buzdolabı ve bulaşık makinesi gibi ürünler girer. Kullanım tercihinize göre bu cihazlardan üçlü bir set yapabilirsiniz. Ankastre setlerin kullanım amacı; mutfağı daha derli toplu bir arada ve düzenli göstermektir. Birbiriyle uyumlu parçalar halinde satılan bu ürünler mutfaktaki belirli alanlara yerleştirilerek kullanılır. Bu sayede küçük mutfaklar daha kullanışlı hale getirilir ve mutfakta oluşturulan bütünlük ile ferah bir görünüm elde edilir.

Ankastre setlerin özellikleri nelerdir?

Ankastre setler dolaplar arasında fırın davlumbaz bulaşık makinesi gibi beyaz eşyaları kullanmak için ayrılan bölmelere yerleştirilir. Mutfakta ekstra alan yaratmak gerekmez. Küçük ya da dar mutfakların daha ferah gözükmesini sağlar. Ürünlerin farklı ölçü ve boyutlarda üretimi yapılır. Bu sayede gerekli yerlere hiçbir çıkıntı olmadan yerleştirilebilir. Mutfağınıza uygun ölçülerde ankastre setler arasından, yine mutfağınıza uygun renklerde bir seçim yapabilirsiniz. Hem mutfakla yapılan renk uyumu hem de ürünlerin bire bir uygun ölçülerde seçilmesiyle mutfakla uyumlu bir bütünlük yaratır. Farklı kapasitelerde ürünler bulunur. Ankastre ürünlerin seçiminden önce mutfağa uygunluğu ve ölçülerinin yanı sıra kapasitelerine de dikkat etmek gerekir. Temizliğini yaparken ürünlerin yüzeyine uygun temizlik malzemeleri kullanmak gerekebilir. Kullanılan temizlik ürünün dokusu sert ise beyaz eşyanızı çizebilir. Ankastre ürünler mutfağa uygun şekilde tasarlandığı için bazı ürünlerin ölçüleri standartken örneğin davlumbaz ölçüleri değişebilir. Kapasite, ölçüler ve mutfağa uygunluğu göz önünde bulundurularak seçim yapmalısınız.

Ankastre setlerin modelleri nelerdir?