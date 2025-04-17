Anketler üzerine bir analiz

Son anketler (BETİMAR, GENAR, AREA, İEA ve SONAR) Türk siyasetini sağlıklı bir şekilde analiz edebilmek açısından bizlere önemli veriler sundular. Siyaseti dizayn etmek üzere planlanan sistematik operasyonlar sonrası, beklenildiği üzere siyasi iklimde önemli değişimler oldu ama…

Bu değişikliğin niteliğine bakıldığında ortada bambaşka bir durum var.

Görünen o ki son aylardaki değişimle birlikte (%2-3), CHP ile AKP arasındaki fark %3-5 puan arasında açılmış durumda. Gelin görün ki CHP’deki bu yükselişe karşın, iktidar bileşenlerinin oyu, anketlere göre değişmek üzere ya sabit kalmış ya da kısmen yükselmiş durumda.

Hayır, ortada bir paradoks falan yok. Bu sonuçlar bize, iktidar partilerinden CHP’ye herhangi bir yönelişin olmadığını ve fakat -özellikle ZP olmak üzere- CHP’nin yükselirken diğer muhalefet partilerini kısmen de olsa yuttuğunu göstermekte.

Çok ilginç ve muhalefet adına üzerinde düşünülesi oldukça eksantrik bir durum.

AREA ne diyor?

Murat Karan’ın yönetiminde 9-15 Nisan tarihleri arasında yapılan ankette oyların dağılımı; CHP %35.0, AKP %30.6, DEM P. %8.6, MHP %7.6, İYİ P. %6.6, ZP %4.2, YRP %2.2, TİP %2.0, An. P. %1.5 ve Diğ. %1.9 olarak gerçekleşmekte. Kararsız seçmen kitlesi ise %19 düzeyinde.

Ankete göre erken seçim isteyenlerin oranı (%54.5), istemeyenlere göre (%41.4 biraz daha yüksek. Ayrıca parlamenter sistemi savunanlar (%54.5) Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini tercih edenlerden (%37.7) daha fazla.

Hükümetin ekonomi politikasını başarılı bulanlar (%20.2) ve yargı sistemine güven duyanlar (%22.5) gerçekten de dip yapmış durumda.

Son aylarda Türkiye’nin Suriye politikasına olumlu bulanların oranı önemli derecede azalarak %44.5 düzeyine gerilemiş durumda. Bu durum eğer CB adayı olacaksa, Hakan Fidan için tehlike çanlarının çaldığına işaret etmekte.

Ankette Abdullah Öcalan ve DEM Parti ile görüşmeyi olumlu bulanların oranı %33.6 olsa da sıra umut hakkı ile Öcalan’ın dışarı çıkarılmasına geldiğinde, destek oranı hızla düşerek % 13.2 düzeyine kadar gerilemekte. Kısacası “terörsüz Türkiye” hikayesi olumlu sonlansa bile, siyasetteki artçı sarsıntılarının etkisini şimdiden kestirmek mümkün görünmüyor.

Cumhurbaşkanı Adaylık Konusu

Geldik çok hassas noktaya… Ekrem Bey hapisteyken adaylık tartışmalarını yersiz bulduğunu dile getiren Mansur Yavaş’ı bu davranışından dolayı kutlamak gerek. Ancak biz yine de -dünya döndüğüne göre- anket şirketlerinin konuya ilişkin çalışmalarını çok değerli buluyoruz ve siyasal eğilimler hakkında önemli bilgiler elde ediyoruz.

AREA’ya göre, Ekrem Bey aday olamadığı takdirde, katılımcıların %42.3’ü Mansur Yavaş’ı, %11.4’ü ise Özgür Özel’li CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istiyor. CHP seçmeninde Mansur Yavaş tercihi %59.4 iken, fikrim yok diyenlerin oranı ise %24 olarak gerçekleşiyor.

“Aşağıdaki adaylara oy verme davranışınız ne olur” sorusuna “oy veririm” diyenlerin oranları Mansur Yavaş %53.4, Ekrem İmamoğlu %47.8, R. Tayyip Erdoğan %35.6 ve Özgür Özel %34.0 olarak gerçekleşiyor.

CHP, İYİ Parti ve ZP seçmenlerinin %90’dan fazlası, DEM Parti seçmeninin ise %20’si Mansur Yavaş’a oy vereceğini belirtmekte.

Özgür Özel CB adayı olduğu takdirde, İYİ Parti seçmeninden %31 ve ZP seçmeninden ise %40 düzeyinde bir oy alabilmekte.

Öyle görünüyor ki Mansur Yavaş, uzun yıllar popülaritesini aynı trendde sürdürebilen bir siyasetçi olarak karşımızda durmakta.

Gerçekten de Anadolu halkının güçlü bir Mansur Yavaş hikayesi var. Kimi zaman kaotik durumdan kurtuluşa giden bir yolda ikonikleşen bir umut hikayesi!

Görelim Mevla neyler…