Anladımsa Arap olayım deyimi ne anlama geliyor?

Kaynak: Haber Merkezi
Anladımsa Arap olayım deyimi ne anlama geliyor?
Anladımsa Arap olayım deyimi ne anlama gelir? Anladımsa Arap olayım deyimiyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı...

Anladımsa Arap olayım deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir kişinin anlattıklarından hiç bir şey anlaşılmaması durumunda kullanılan bir deyimdir.

Kişinin söyleneneler hakkında yeterli bilgi birikiminin olmaması, konuşulan yerin çok gürültülü olması, sesin fısıltı şeklinde çıkması ya da şive, lehçe, dil gibi nedenlerle söylenen sözün karşı tarafta bir etki yaratmaması anlamında kullanılır.

ANLADIMSA ARAP OLAYIM DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Matematik öğretmeni anlattı ama yemin ederim hiçbir şey anlamadım, konuştu konuştu durdu anladımsa Arap olayım."

Patron bir şeyler söyledi gitti, çok dalgındım anladımsa Arap olayım"

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