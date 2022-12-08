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Bunları sakın tüketmeyin. Anne adayları dikkat

Abur cuburdaki katkı maddelerinin anne karnındaki bebeklere geçebileceği açıklandı.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 14:24
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Anne adaylarının abur cubur yememesi gerektiği açıklandı. Sakın tüketmeyin

Bunları sakın tüketmeyin. Anne adayları dikkat
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Daily Mail’in haberine göre, Fransa’daki Paris-Saclay Üniversitesi’nde yapılan araştırmada, uzmanlar, şeker, kek ve şurup yapımında kullanılan şekerlere, tatlandırıcılara ve koruyuculara eklenen milyarlarca nanopartikülün anne karnındaki plasentayı geçerek fetüse ulaşabildiği konusunda uyardı.

BAĞIRSAK HÜCRELERİNE ZARAR VERİYOR

Daily Mail’in haberine göre, yaklaşık 170 çalışmanın gözden geçirilmesine dayanan bulgularda, söz konusu nanopartiküllerin bağırsak mikrobiyomlarını değiştirebileceği ve bağırsak hücrelerine zarar verebileceği ortaya konuldu. Bunun da, doğan çocuklarda alerji seviyelerini ile alerji riskini artıracağını belirten araştırmacılar, gerekli önlemlerin alınması gerektiğine dikkat çekti.

BEBEKLER TEHLİKEDE

Bağırsak küçük parçacıkları emmez, bunun yerine bir araya toplanırlar ve çevredeki bakterileri bozarlar. Mikrobiyom bağışıklık sistemine çok bağlı olduğu için, araştırmacılar bunun alerji gelişiminde rol oynayabileceğini teorileştiriyor. Çocuklarda alerjiler yetişkinlerden daha yaygın olduğundan, araştırmacılar bunun teorilerini desteklediğini savunuyorlar.

Frontiers in Allergy’de yayınlanan araştırma için Paris-Saclay Üniversitesi’nde insan sağlığı uzmanı olan Dr. Karine Adel-Patient, “Bu tür bir maruziyetin gıda alerjisi gelişimi üzerindeki etkisi bugüne kadar değerlendirilmedi.”

“İncelememiz, gıda kaynaklı inorganik nanoparçacıklara maruz kalmayla ilgili riski ve bunun çocukların sağlığı üzerindeki etkisini değerlendirmelerine yönelik acil ihtiyacı vurgulamaktadır.” dedi.

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