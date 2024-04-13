Anne, ayaklarını çapa makinesine kaptıran oğlunu kurtarırken kolundan yaralandı

Olayı gören anne Emine Yıldırım, oğlunu kurtarmak isterken kolundan yaralandı.

Olay, Susuz Mahallesi'nde saat 13.30 sularında meydana geldi.

İddiaya göre, tarlayı çapa makinesiyle süren Muhammed Yıldırım, dalgınlık sonucu her iki ayağını çapa makinesine kaptırdı.

Annesi Emine Yıldırım, oğlunu kurtarmak için müdahale ederken kolunu da makinenin içine kaptırdı.

Yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından anne ve oğul Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.