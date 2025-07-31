Anne ile oğlu kazada yaraladı! Çocuğun feryadı yürekleri dağladı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Anne ile oğlu kazada yaraladı! Çocuğun feryadı yürekleri dağladı

Bursa’da bir otomobil sürücüsü yaya geçidini geçmeye çalışan anne ile oğluna çarptı. Çarpmanın etkisi ile anne ve oğlu savruldu. Kaza sonrası neye uğradığını şaşıran çocuk kendi acısını unutarak annesine yardıma koştu.

Kaza, dün öğle saatlerinde Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'nde meydana geldi. Yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek isteyen anne ile oğlu, otomobilin çarpmasıyla savrulup yere düşerek yaralandı. Otomobil sürücüsü ile çevredekiler yaralılara yardım için koşarken; yaralanan küçük çocuk, annesinin yanına giderek yardım çağrısına bulundu.

O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve oğlu, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anne ile oğlu kazada yaraladı! Çocuğun feryadı yürekleri dağladı

Anne ile oğlu kazada yaraladı! Çocuğun feryadı yürekleri dağladı

Anne ile oğlu kazada yaraladı! Çocuğun feryadı yürekleri dağladı

Anne ile oğlu kazada yaraladı! Çocuğun feryadı yürekleri dağladı

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