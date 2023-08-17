Anne kedinin dokunaklı ziyareti. Yavrusunu acile taşıdı

Geçtiğimiz günlerde Sakarya'daki Karasu Devlet Hastanesi acilinde, anne şefkatini gözler önüne seren ve görenleri duygulandıran bir olay yaşandı. Anne kedi, ağzında taşıdığı yavrusunu hastanenin acil servis bölümüne getirdi.

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, anne kedinin ağzında taşıdığı yavrusunu hastaneye getirdiği anlar yer aldı. Bir süre koridorda gezen kedinin daha sonrasında hastaneden ayrıldığı öğrenildi.

MUAYENE ODASINDA YAVRULAMIŞ

Yavrularını ağzında taşıyarak acil servise gelen kediyle ilgili konuşan hastanenin güvenlik personeli Hasan Kar, "Geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde muayene odasında bir kedinin yavruladığını ve 3 tane yavrusunun olduğunu fark ettik. O kedi aslında son günlerde burada dolanıyordu. Havada yağmurluydu muhtemelen yağmurdan korunmak için yavrularını içeride yapmış. Kediye biz elimizden geldiğince mamasını verdik, kedi o akşam kaldı. Kedi yine buralarda dolanıyor ama yavrularını başka bir yere taşımış, yavrular şuanda burada yok. Böyle bir anımız oldu." dedi.

Hayvanların da yavrularını korumak için ellerinden gelen her şeyi yaptığına örnek olan anlar ise görenleri duygulandırdı.