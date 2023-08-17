Anne kedinin dokunaklı ziyareti. Yavrusunu acile taşıdı

Sakarya’da anne kedi, ağzında taşıdığı yavrusunu ilçe hastanesinin acil servisine getirdi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

KAYNAK: İHA
Anne kedinin dokunaklı ziyareti. Yavrusunu acile taşıdı

Geçtiğimiz günlerde Sakarya'daki Karasu Devlet Hastanesi acilinde, anne şefkatini gözler önüne seren ve görenleri duygulandıran bir olay yaşandı. Anne kedi, ağzında taşıdığı yavrusunu hastanenin acil servis bölümüne getirdi.

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, anne kedinin ağzında taşıdığı yavrusunu hastaneye getirdiği anlar yer aldı. Bir süre koridorda gezen kedinin daha sonrasında hastaneden ayrıldığı öğrenildi.

aw010571-01.jpg

MUAYENE ODASINDA YAVRULAMIŞ

Yavrularını ağzında taşıyarak acil servise gelen kediyle ilgili konuşan hastanenin güvenlik personeli Hasan Kar, "Geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde muayene odasında bir kedinin yavruladığını ve 3 tane yavrusunun olduğunu fark ettik. O kedi aslında son günlerde burada dolanıyordu. Havada yağmurluydu muhtemelen yağmurdan korunmak için yavrularını içeride yapmış. Kediye biz elimizden geldiğince mamasını verdik, kedi o akşam kaldı. Kedi yine buralarda dolanıyor ama yavrularını başka bir yere taşımış, yavrular şuanda burada yok. Böyle bir anımız oldu." dedi.

Hayvanların da yavrularını korumak için ellerinden gelen her şeyi yaptığına örnek olan anlar ise görenleri duygulandırdı.

aw010643-01-1.jpg

Öne Çıkanlar
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Sabah sabah kahkaha attıracak karikatür yayınlandı. Emre Ulaş çizdi
Sabah sabah kahkaha attıracak karikatür yayınlandı. Emre Ulaş çizdi
17 Ağustos depreminin 24. yıl dönümü. Türkiye o 45 saniyeyi hiç unutmadı
17 Ağustos depreminin 24. yıl dönümü. Türkiye o 45 saniyeyi hiç unutmadı
AKP’nin taşeronlaştırdığı ASM sistemi arapsaçına döndü: Doktorlar taşeron, sağlıkçılar grup elemanı oldu
AKP’nin taşeronlaştırdığı ASM sistemi arapsaçına döndü: Doktorlar taşeron, sağlıkçılar grup elemanı oldu
Son Haberler
Tüm anket firmaları büyük zan altında Yazarlar
Tüm anket firmaları büyük zan altında
Tabiat “madem öyle, işte böyle” diyor... Yazarlar
Tabiat “madem öyle, işte böyle” diyor...
Türk Milliyetçiliğinin bir lige ihtiyacı var mı? Yazarlar
Türk Milliyetçiliğinin bir lige ihtiyacı var mı?
Bize üretmeyi bilenler lazım Yazarlar
Bize üretmeyi bilenler lazım
Dolar denizinde yüzenler ülkesi!.. Yazarlar
Dolar denizinde yüzenler ülkesi!..
Bilgi savaşlarında deepfake teknolojisi Yazarlar
Bilgi savaşlarında deepfake teknolojisi
Ekonomik kriz algıyla çözülmez Yazarlar
Ekonomik kriz algıyla çözülmez