Anne kedinin yavrusunu bekleyişi yürek dağladı! Cizre itfaiyesi seferber oldu

Olay, dün Cizre’nin Dicle Mahallesi Sanat Sokağı’nda yaşandı.
Merdiven altında mahsur kalan yavru kediyi görenler, Cizre Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine hızla olay yerine ulaşan ekipler, dar alanda sıkışan yavru kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.
Bu esnada anne kedi, yavrusunun kurtarılmasını ekiplerin yakınında çekingen bir şekilde izledi.
Zaman zaman yavrusunun sıkıştığı yere yaklaşıp miyavlayan annenin bu anları, çevrede duygusal bir atmosfer yarattı.
İtfaiye ekipleri, dikkatli çalışmayla yavruyu kurtardı. Kurtarılan yavru, annesinin yanına bırakıldı.
Anne kedi, yavrusuyla birlikte hızla bölgeden uzaklaştı ve bu anlar cep telefonuyla görüntülendi.
